Лапшин: Губерниев популяризировал биатлон в России, поднял с колен

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с сезона-2017/18 выступающий за Южную Корею, сравнил популярность биатлона в этих двух странах.
«Губерниев популяризировал биатлон в России, поднял с колен. Кто-то относится к нему с презрением, потому что он и одно, и другое комментирует. Но нельзя забывать, что он реально поднял биатлон. Его команда придумала много программ, интервью брали, что только ни делали, чтобы биатлон смотрели. И это сработало: биатлон смотрят почти в каждом доме, все знают, что это такое.
Когда приехал в Корею, никто там не знал, что такое биатлон – понятия не имели. У нас же почти каждый знает, и это всё заслуга Губерниева», – приводит слова Лапшина Sports.ru.
В 2019 году Лапшин стал двукратным чемпионом мира по летнему биатлону в Минске, выиграв суперспринт и спринт.
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