Виттоцци — о борьбе с Вирер: мы дружим. Конкуренция между нами — это нормально
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о противостоянии с партнёршей по национальной сборной Доротеей Вирер.
«Мы с Доротеей давно знакомы, мы дружим и много лет вместе тренируемся. Да, в команде существует явная конкуренция, но бороться друг против друга — это совершенно нормально, поэтому никаких конфликтов не возникает.
Кстати, очень жаль, что Доротея заболела и не смогла выйти на старт в Рупольдинге. Тогда гонки были бы ещё интереснее», — цитирует Виттоцци официальный сайт «Матч ТВ».
Напомним, по ходу прошлого сезона Виттоцци лидировала в борьбе за «Большой хрустальный глобус», однако в итоге престижная награда досталась именно Вирер. Лиза финишировала на второй строчке общего зачёта Кубка мира.
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