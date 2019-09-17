Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Виттоцци — о борьбе с Вирер: мы дружим. Конкуренция между нами — это нормально

Виттоцци — о борьбе с Вирер: мы дружим. Конкуренция между нами — это нормально
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о противостоянии с партнёршей по национальной сборной Доротеей Вирер.

«Мы с Доротеей давно знакомы, мы дружим и много лет вместе тренируемся. Да, в команде существует явная конкуренция, но бороться друг против друга — это совершенно нормально, поэтому никаких конфликтов не возникает.

Кстати, очень жаль, что Доротея заболела и не смогла выйти на старт в Рупольдинге. Тогда гонки были бы ещё интереснее», — цитирует Виттоцци официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, по ходу прошлого сезона Виттоцци лидировала в борьбе за «Большой хрустальный глобус», однако в итоге престижная награда досталась именно Вирер. Лиза финишировала на второй строчке общего зачёта Кубка мира.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент