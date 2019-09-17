Представитель Васильевой — о дисквалификации: это решение слишком жёсткое

Сергей Лисин, представитель российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил, прокомментировал отстранение спортсменки.

«Маргарите грозило два года дисквалификации, она получила полтора. Шесть месяцев нам удалось оспорить с очень большим трудом. По совокупности всех доказательств, которые мы предоставили — это решение слишком жёсткое.

Два часа назад я получил это решение, поэтому полностью его ещё не изучил.

Я уже поговорил с Маргаритой. У нас планы такие, что надо изучить решение. Когда будет понятна вся аргументация суда: почему они дали именно этот срок, как они ответили нам на все наши доводы, какие отмели и почему, станет ясно насколько это решение обосновано и что делать дальше.

Маргарита тоже недовольна этим решением. Хотя, сам факт того, что ей сократили на шесть месяцев, говорит о том, что наши доводы небеспочвенны. Скорее всего, эти доводы не были оценены надлежащим образом. Потому что если бы доводы были беспочвенны, то ей бы дали два года», — сказал Лисин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.