Двукратная чемпионка мира по биатлону Гёсснер завершила карьеру

Двукратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Мириам Гёсснер объявила о завершении карьеры.
«Данный вопрос для меня полностью решён. Я понимаю, что в жизни есть и более важные вещи», — цитирует Гёсснер Focus.de.
29-летняя спортсменка о завершении карьеры сообщила на презентации детской книги о здоровом питании.
Гёсснер не выступала с чемпионата Европы 2017 года, проходившего в Польше. После турнира немецкая биатлонистка родила дочку, отцом ребёнка стал немецкий горнолыжник Феликс Нойройтер. Летом 2019 года стало известно, что пара ждёт и второго ребёнка. По всей видимости, Гёсснер решила сосредоточиться на семейной жизни.
Гёсснер — серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжной эстафете. Также она является двукратной чемпионкой мира по биатлону.
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