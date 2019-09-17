Двукратная чемпионка мира по биатлону Гёсснер завершила карьеру

Двукратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Мириам Гёсснер объявила о завершении карьеры.

«Данный вопрос для меня полностью решён. Я понимаю, что в жизни есть и более важные вещи», — цитирует Гёсснер Focus.de.

29-летняя спортсменка о завершении карьеры сообщила на презентации детской книги о здоровом питании.

Гёсснер не выступала с чемпионата Европы 2017 года, проходившего в Польше. После турнира немецкая биатлонистка родила дочку, отцом ребёнка стал немецкий горнолыжник Феликс Нойройтер. Летом 2019 года стало известно, что пара ждёт и второго ребёнка. По всей видимости, Гёсснер решила сосредоточиться на семейной жизни.

Гёсснер — серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжной эстафете. Также она является двукратной чемпионкой мира по биатлону.