Драчёв: после дисквалификации Васильевой могут пересчитывать очки сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что полуторагодичная дисквалификация биатлонистки Маргариты Васильевой невыгодна, потому что за ней последует пересчёт очков, набранных российской сборной.

«Это решение максимально невыгодно для СБР, потому что за ним последует пересчёт очков, набранных сборной России. Хочу подчеркнуть правильность решения не выставлять Маргариту Васильеву на прошедший чемпионат мира в Эстерсунде. Мы понимали, что это может быть чревато последствиями при определённых условиях.

Самое главное, решение о дисквалификации Васильевой может наложить определённые трудности на конгрессе IBU в Мюнхене 17-20 октября 2019 года», – приводят слова Драчёва РИА «Новости».