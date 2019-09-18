Сборная Германии по биатлону огласила состав на первый этап КМ в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря.



Полный список биатлонистов выглядит так:

Мужчины. Симон Шемп, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн.

Женщины. Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Анна Вайдель.

Ранее стало известно, что завершила карьеру двукратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Мириам Гёсснер.

Гёсснер не выступала с чемпионата Европы 2017 года, проходившего в Польше. После турнира биатлонистка родила дочку, отцом ребёнка стал немецкий горнолыжник Феликс Нойройтер. Летом 2019 года стало известно, что пара ждёт и второго ребёнка. По всей видимости, спортсменка решила сосредоточиться на семейной жизни.

Гёсснер — серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжной эстафете. Также она является двукратной чемпионкой мира по биатлону.