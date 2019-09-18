Цветков: в августе ездил в Чили и сильно заболел – температура, сопли, ангина

Российский биатлонист Максим Цветков оценил свою текущую форму, а также рассказал о подготовке к новому сезону.
«Подготовку начал сразу после окончания зимнего сезона, уже 8 апреля начал тренироваться. До 20 мая тренировался дома, затем поехал с командой ЦСКА на первый сбор в Крым. Потом в июне я прошёл подготовку с командой Санкт-Петербурга под руководством Сергея Башкирова и Александра Касперовича.
В июле готовился в Раубичах, где была сборная Кореи, а в начале августа ездил в Чили на соревнования с командой ЦСКА, где в конце сбора сильно заболел. Температура, сопли, ангина.
Проболел примерно две недели, с 10 по 24 августа, и после этого ещё долго не мог окончательно выздороветь. Начало подготовительного сезона и первая половина лета – всё было отлично. Единственный сбой произошёл только в августе и так сильно сказался.
В силовых тренировках по сравнению с прошлым годом добавил достаточно ощутимо. Что касается функционалки, сложно сказать, потому что я не делал ни одной прикидки с ребятами, вообще ни с кем не соревновался, и контрольная была у меня единственная здесь, в Тюмени. Но опять же, после болезни, поэтому сложно судить, как я себя чувствую.
В настоящий момент я планомерно готовлюсь к зимним этапам Кубка России. Если будут какие-то существенные изменения в критериях, то, возможно, буду строить систему подготовки как-то по другому», – цитирует Цветкова Rusbiathlon.
Цветков является чемпионом мира и Европы, двукратным чемпионом мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратным чемпионом мира среди юношей (до 19 лет).
- 18 сентября 2019
-
15:38
-
14:14
-
13:31
-
12:46
- 17 сентября 2019
-
22:56
-
21:53
-
19:38
-
19:13
-
18:48
-
17:53
-
11:56
- 16 сентября 2019
-
21:58
-
13:03
-
11:02
- 15 сентября 2019
-
22:34
-
00:28
- 14 сентября 2019
-
16:53
-
14:04
-
01:02
-
00:09
- 13 сентября 2019
-
19:52
-
19:25
-
10:19
-
09:25
- 12 сентября 2019
-
12:08
-
11:52
-
00:24
- 11 сентября 2019
-
14:56
-
14:17
- 10 сентября 2019
-
20:38
-
19:18
-
18:59
-
17:48
-
11:52
-
11:05