Цветков: в августе ездил в Чили и сильно заболел – температура, сопли, ангина

Российский биатлонист Максим Цветков оценил свою текущую форму, а также рассказал о подготовке к новому сезону.

«Подготовку начал сразу после окончания зимнего сезона, уже 8 апреля начал тренироваться. До 20 мая тренировался дома, затем поехал с командой ЦСКА на первый сбор в Крым. Потом в июне я прошёл подготовку с командой Санкт-Петербурга под руководством Сергея Башкирова и Александра Касперовича.

В июле готовился в Раубичах, где была сборная Кореи, а в начале августа ездил в Чили на соревнования с командой ЦСКА, где в конце сбора сильно заболел. Температура, сопли, ангина.

Проболел примерно две недели, с 10 по 24 августа, и после этого ещё долго не мог окончательно выздороветь. Начало подготовительного сезона и первая половина лета – всё было отлично. Единственный сбой произошёл только в августе и так сильно сказался.

В силовых тренировках по сравнению с прошлым годом добавил достаточно ощутимо. Что касается функционалки, сложно сказать, потому что я не делал ни одной прикидки с ребятами, вообще ни с кем не соревновался, и контрольная была у меня единственная здесь, в Тюмени. Но опять же, после болезни, поэтому сложно судить, как я себя чувствую.

В настоящий момент я планомерно готовлюсь к зимним этапам Кубка России. Если будут какие-то существенные изменения в критериях, то, возможно, буду строить систему подготовки как-то по другому», – цитирует Цветкова Rusbiathlon.

Цветков является чемпионом мира и Европы, двукратным чемпионом мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратным чемпионом мира среди юношей (до 19 лет).