Тренер: Васильева не планирует завершать карьеру. Пенсионный возраст же подняли

Людмила Панова, личный тренер российской биатлонистки Маргариты Васильевой, прокомментировала дисквалификацию подопечной на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка пропустила три допинг-теста в течение года.
«Мы были морально готовы к этому решению. Особенно напрягало само длительное ожидание решения комиссии IBU. Ждали, понимали, что наказание будет обязательно, но мы предполагали и надеялись, что срок дисквалификации будет год.
Признаёт ли Маргарита свою вину? Да, конечно. Вина в любом случае вся на спортсменке, она не сделала отметки в АДАМС, и это нарушение существующих антидопинговых правил, которое она признаёт, поэтому тут не может быть каких-то вопросов.
Завершать карьеру она точно не планирует. Мотивация и желание тренироваться у Маргариты есть. Будем искать возможность тренироваться эти полтора года до конца дисквалификации. Сейчас в первую очередь нужно решить вопрос с её трудоустройством, так как у Маргариты есть ребёнок и воспитывает она его одна. Насколько мне известно, можно участвовать в коммерческих соревнованиях, но это далеко не постоянный заработок.
Как я смотрю на решение Васильевой продолжить карьеру? Оптимистически. У нас же в стране продлили пенсионный возраст на пять лет. Это, конечно же, шутка. А если серьёзно, то 30 лет для биатлона, я считаю, это ещё не тот возраст, на котором нужно ставить точку, тем более спортсмену, который показывает результат и который находится на высоком функциональном уровне. Прекрасный пример моим словам — Екатерина Глазырина, которая успешно вернулась после длительного пропуска и сразу продемонстрировала результат, ещё и на недавнем летнем чемпионате мира завоевала медаль. Возрастным спортсменам намного легче вернуться на прежний уровень относительно молодёжи, так как у них внушительная база, наработанная за многие годы, и плюс опыт, что не менее важно», — цитирует Панову Rubiathlon.
В прошлом сезоне биатлонистка дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) она в составе сборной России стала первой в эстафете.
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