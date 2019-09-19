Логинов победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

Трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Серебряным призёром стал Евгений Гараничев. Третий результат продемонстрировал Юрий Шопин.

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Мужчины

Индивидуальная гонка. 20 км

1. Александр Логинов — 51.44,5 (2).

2. Евгений Гараничев — +1.04,7 (1).

3. Юрий Шопин — +1.54,2 (3).

4. Алексей Шевченко — +1.58,1 (1).

5. Владимир Семаков — +2.15,1 (1).

6. Дмитрий Шамаев — +2.20,3 (1).

7. Александр Поварницын — +2.39,8 (3).

8. Дмитрий Малышко — +2.49,8 (3).

9. Никита Поршнев — +2.57,5 (3).

10. Василий Томшин — +3.02,2 (1).

В женской индивидуальной гонке победу одержала Светлана Миронова.