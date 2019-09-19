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Норицын: отстранение Васильевой — исключительно вина спортсмена

Норицын: отстранение Васильевой — исключительно вина спортсмена
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал дисквалификацию Маргариты Васильевой. Спортсменка была дисквалифицирована на полтора года за пропуск трёх допинг-тестов.

«В данном случае это исключительно вина спортсмена. Мне очень обидно, что так произошло. У Васильевой очень большие возможности. Она очень хорошо работала со сборной Красноярского края, готовилась к сезону, но…

И мы лишимся квоты в шесть спортсменок. Признаюсь, была идея шестым номером всегда брать молодую спортсменку, чтобы накатывать в Олимпиаде в Пекине. Теперь же это практически невозможно будет сделать», — сказал Норицын в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью Норицына доступно на «Чемпионате».

«Мне очень обидно». Тренер сборной России во всем винит биатлонистку
Отстранение Васильевой, «кумовство» в сборной, контракты в женской сборной – старший тренер Виталий Норицын честно рассказал обо всём.
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