Шипулин будет отдавать ветеранам половину депутатской зарплаты

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, ставший депутатом Государственной думы в Свердловской области, будет перечислять половину зарплаты на благотворительные цели, сообщает спортивный журналист Василий Конов.

Конов опубликовал заявление Шипулина, в котором он просит финансово-экономическое управление ежемесячно удерживать из его денежного содержания 160 тыс. рублей. Средства будут перечисляться Совету ветеранов Свердловской области.

Шипулин завершил профессиональные выступления в прошлом году. 32-летний уроженец Тюмени является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2010 в эстафете и чемпионом мира — 2017 в эстафете.

На выборах Шипулин, представляющий «Единую Россию», набрал более 41% голосов.