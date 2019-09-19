Шипулин будет отдавать ветеранам половину депутатской зарплаты

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, ставший депутатом Государственной думы в Свердловской области, будет перечислять половину зарплаты на благотворительные цели, сообщает спортивный журналист Василий Конов.
Конов опубликовал заявление Шипулина, в котором он просит финансово-экономическое управление ежемесячно удерживать из его денежного содержания 160 тыс. рублей. Средства будут перечисляться Совету ветеранов Свердловской области.
Шипулин завершил профессиональные выступления в прошлом году. 32-летний уроженец Тюмени является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2010 в эстафете и чемпионом мира — 2017 в эстафете.
На выборах Шипулин, представляющий «Единую Россию», набрал более 41% голосов.
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