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Хованцев: буду меньше участвовать в тренировочном процессе

Хованцев: буду меньше участвовать в тренировочном процессе
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал уход с поста старшего тренера мужской команды. На этом посту его сменил Сергей Белозёров.

«Теперь я буду больше внимания уделять женской, юниорской и юношеской командам, буду перемещаться между сборами. Но методическая часть останется прежней — мы продолжим обсуждать и готовить планы, реализовывать их. Единственное, именно в тренировочном процессе я буду меньше участвовать.

Думаю, что к такому формату нужно было переходить ещё весной. Если юниорская команда работала на сборах параллельно с основной, то юношеская команда требует особого контроля, поскольку это звено наша перспектива, ему надо уделять больше внимания», — приводит слова Хованцева ТАСС.

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