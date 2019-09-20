Хованцев: буду меньше участвовать в тренировочном процессе
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал уход с поста старшего тренера мужской команды. На этом посту его сменил Сергей Белозёров.
«Теперь я буду больше внимания уделять женской, юниорской и юношеской командам, буду перемещаться между сборами. Но методическая часть останется прежней — мы продолжим обсуждать и готовить планы, реализовывать их. Единственное, именно в тренировочном процессе я буду меньше участвовать.
Думаю, что к такому формату нужно было переходить ещё весной. Если юниорская команда работала на сборах параллельно с основной, то юношеская команда требует особого контроля, поскольку это звено наша перспектива, ему надо уделять больше внимания», — приводит слова Хованцева ТАСС.
Васильев: было очевидно, что Хованцеву не справиться с двумя должностями
- 20 сентября 2019
-
09:49
-
09:33
-
09:24
- 19 сентября 2019
-
20:11
-
18:13
-
15:28
-
13:33
-
10:47
-
10:18
-
09:49
- 18 сентября 2019
-
15:38
-
14:14
-
13:31
-
12:46
- 17 сентября 2019
-
22:56
-
21:53
-
19:38
-
19:13
-
18:48
-
17:53
-
11:56
- 16 сентября 2019
-
21:58
-
13:03
-
11:02
- 15 сентября 2019
-
22:34
-
00:28
- 14 сентября 2019
-
16:53
-
14:04
-
01:02
-
00:09
- 13 сентября 2019
-
19:52
-
19:25
-
10:19
-
09:25
- 12 сентября 2019
-
12:08
Партнерский контент