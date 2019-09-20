Союз биатлонистов России хочет оспорить аннулирование результатов Васильевой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация намерена оспорить аннулирование результатов Маргариты Васильевой с февраля по сентябрь 2019 года, чтобы женская российская команда не лишилась максимальной квоты на предстоящий сезон.
«Мы получили информацию по Маргарите Васильевой, будем её оспаривать. Это касается решения о снятии всех результатов начиная с 4 февраля, в то время как дисквалификация отсчитывается с 17 сентября.
Поскольку будет снятие результатов, мы теряем большое количество очков в зачёте Кубка наций и квоту», — цитирует Драчёва ТАСС.
Глава СБР также подчеркнул, что со сроком наказания спортсменки организация согласна.
Васильеву наказали полуторагодичной дисквалификацией за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. 4 февраля Маргарита пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.
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