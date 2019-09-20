В Австрии сняты обвинения с биатлонистов Шипулина, Логинова и Гараничева

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, в числе которых оказались Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

В декабре 2018 года в расположение российской сборной прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды относительно возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону.

«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», — цитирует Драчёва ТАСС.

Олимпийский чемпион 2014 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в конце 2018 года. В сентябре он был избран депутатом Госдумы. Остальные спортсмены продолжают выступать на профессиональном уровне.