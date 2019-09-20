В Австрии сняты обвинения с биатлонистов Шипулина, Логинова и Гараничева

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, в числе которых оказались Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.
В декабре 2018 года в расположение российской сборной прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды относительно возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону.
«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», — цитирует Драчёва ТАСС.
Олимпийский чемпион 2014 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в конце 2018 года. В сентябре он был избран депутатом Госдумы. Остальные спортсмены продолжают выступать на профессиональном уровне.
- 20 сентября 2019
-
13:44
-
13:33
-
13:18
-
11:23
-
09:49
-
09:33
-
09:24
- 19 сентября 2019
-
20:11
-
18:13
-
15:28
-
13:33
-
10:47
-
10:18
-
09:49
- 18 сентября 2019
-
15:38
-
14:14
-
13:31
-
12:46
- 17 сентября 2019
-
22:56
-
21:53
-
19:38
-
19:13
-
18:48
-
17:53
-
11:56
- 16 сентября 2019
-
21:58
-
13:03
-
11:02
- 15 сентября 2019
-
22:34
-
00:28
- 14 сентября 2019
-
16:53
-
14:04
-
01:02
-
00:09
- 13 сентября 2019
-
19:52