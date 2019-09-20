Глазыриной и Старых дадут возможность отобраться на первые этапы КМ по биатлону

Российские биатлонистки Екатерина Глазырина и Ирина Старых смогут отобраться на первые три этапа Кубка мира. Соответствующее предложение поддержал тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), информирует ТАСС.
Проект критериев отбора в сборную России на международные старты предполагает, что в первых трёх этапах Кубка мира участвуют только спортсмены, находящиеся на централизованной подготовке. Обе биатлонистки в их число не входят.
Напомним, 32-летняя Старых из-за травмы спины пропустила вторую половину прошлого сезона, а её ровесница Глазырина, которая недавно победила на чемпионате мира по летнему биатлону, только в феврале возобновила карьеру после допинговой дисквалификации.
Окончательное решение по этому вопросу должно принять правление СБР.
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