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Миронова выиграла второе золото чемпионата России по биатлону

Миронова выиграла второе золото чемпионата России по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

Представительница Свердловской области Светлана Миронова одержала очередную победу на чемпионате России по летнему биатлону. 25-летняя спортсменка выиграла кросс-спринт на соревнованиях в Чайковском.

Второе время показала представительница ХМАО Кристина Резцова, уступившая победительнице 5,5 секунды. Третьей финишировала Екатерина Муралеева из Пермского края.

Напомним, для Мироновой эта золотая медаль стала уже второй на текущем чемпионате России — ранее она стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км.

Чемпионат России. Чайковский. Женщины. Кросс-спринт. 4,5 км

1. Светлана Миронова (Свердловская обл.) — 18.30,7 (2 промаха)
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — +5,5 (0)
3. Екатерина Муралеева (Пермский край) — +21,4 (0)
4. Екатерина Глазырина (Свердловская обл.) — +30,9 (2)

7. Анастасия Поршнева (ХМАО-Югра) — +44,6 (1)

11. Лариса Куклина (ЯНАО) — +1.17,3 (2)

13. Ирина Казакевич (Свердловская обл.) — +1.30,0 (5)
14. Евгения Павлова (Новосибирская обл.) — +1.30,1 (3)
15. Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика) — +1.30,2 (0).

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