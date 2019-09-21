Логинов, Гараничев и Юрлова гарантированно выступят на первых этапах Кубка мира

Члены сборной России Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова получили право выступить на трёх первых этапах Кубка мира в обход отбору в национальную сборную. Об этом сообщает ТАСС.



Как сообщается в проекте критериев определения составов национальной команды для участия в международных стартах, на первые три этапа автоматически отбираются спортсмены, занявшие в общем зачете минувшего Кубка мира места с 1-го по 15-е. Логинов в прошлом сезоне стал вторым, Гараничев — 15-м, Юрлова-Перхт — 14-й.



Напомним, что на первом этапе Кубка мира также смогут выступить Антон Бабиков и Виктория Сливко. Они имеют личные квоты благодаря победам в общем зачете Кубка IBU прошлого сезона.



Первый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция), второй — в Хохфильцине (Австрия), третий — в Анси (Франция).

