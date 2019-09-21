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Кугаевский: мыслей завершать карьеру у Старых не было

Кугаевский: мыслей завершать карьеру у Старых не было
Биатлон 0

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России, наставник сборной сборной Тюменской области Максим Кугаевский оценил физическое состояние Ирины Старых.

«На сегодняшний день Ирина прошла лечение сначала в тюменском а потом в московском центре нейрохирургии. Врачи дали заключение, что определенные гарантии есть.

В июне Ирина приступила к тренировкам в составе тюменской команды, после чего тренировалась в Увате, далее были два сбора в Тюмени, после чего провели один сбор в горах, в Обертиллиахе. Считаю, что человек готов и должен участвовать в следующих отборах.

Мыслей завершать карьеру у Старых не было. Ирина мне сказала, что минимум год ещё планирует соревноваться, чтобы оценить свой уровень и решить, сможет ли завершить текущий олимпийский цикл. То есть желание выступать до конца олимпийского цикла у Ирины есть. Но загадывать в таком возрасте далее чем на сезон смысла никакого нет.

Каждый сезон должен быть как последний в этом возрасте. Поэтому ты пробегаешь его, оцениваешь свой результат, свои возможности и принимаешь решение, стоит ли продолжать бегать. Прошлый сезон показал, что Ирина может выступать на высоком уровне. Да, была неудачная травма, как раз перед чемпионатом мира, которая сорвала планы, но в целом-то сезон получился в плюс», — цитирует Кугаевского RusBiathlon.

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