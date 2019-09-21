Драчёв: нам не надо повторений ошибок Маргариты Васильевой!

Союз биатлонистов России (СБР) провел антидопинговый семинар для спортсменов и тренеров в Чайковском, где проходит летний чемпионат России.
«В Чайковском на базе Снежинка провели антидопинговый семинар для спортсменов и тренеров! Нам не надо повторений ошибок Маргариты Васильевой! Учим спортсменов правильно заполнять информацию!» — написал президент СБР Владимир Драчёв на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов в течение года.
Теме заполнения информации в системе ADAMS была посвящена почти половина семинара, который длился полтора часа. На семинаре было рассказано также о важных антидопинговых правилах, о том, как проверить наличие в медицинских препаратах запрещённых субстанций, и о правилах оформления терапевтического исключения.
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