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Драчёв: нам не надо повторений ошибок Маргариты Васильевой!

Драчёв: нам не надо повторений ошибок Маргариты Васильевой!
Биатлон / Летний биатлон 0

Союз биатлонистов России (СБР) провел антидопинговый семинар для спортсменов и тренеров в Чайковском, где проходит летний чемпионат России.

«В Чайковском на базе Снежинка провели антидопинговый семинар для спортсменов и тренеров! Нам не надо повторений ошибок Маргариты Васильевой! Учим спортсменов правильно заполнять информацию!» — написал президент СБР Владимир Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов в течение года.

Теме заполнения информации в системе ADAMS была посвящена почти половина семинара, который длился полтора часа. На семинаре было рассказано также о важных антидопинговых правилах, о том, как проверить наличие в медицинских препаратах запрещённых субстанций, и о правилах оформления терапевтического исключения.

Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года
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