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Российская биатлонистка сломала руку перед стартом эстафеты на ЧР в Чайковском

Российская биатлонистка сломала руку перед стартом эстафеты на ЧР в Чайковском
Биатлон / Летний биатлон 0

21-летняя биатлонистка Полина Шевнина, выступающая за команду Ленинградской области, не смогла принять участия в женской эстафете на летнем чемпионате России в Чайковском из-за перелома руки. Об этом сообщает Rusbiathlon

Инцидент произошёл перед самым стартом эстафетной гонки. На выходе с огневого рубежа Шевнина оглянулась на тренеров. Её сильно развернуло, что привело к падению. Биатлонистку доставили в травмопункт, где ей диагностировали перелом и наложили гипс.

Сборная Ленинградской области после травмы Шевниной не смогла принять участия в гонке. Победу в эстафете одержала команда Свердловской области в составе Тамары Ворониной, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Екатерины Глазыриной. Серебряные медали завоевали биатлонистки из сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры. Замкнула тройку призёров команда Приволжского федерального округа.

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