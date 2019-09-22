Логинов: пока не хочу загадывать о победе в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Трехкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов заявил, что при подготовке к старту зимнего биатлонного сезона старается не думать о том, что ему будет по силам бороться за победу в общем зачёте Кубка мира.
В минувшем сезоне Логинов стал вторым в общем зачёте КМ, уступив только норвежцу Йоханнесу Бё.
«Не люблю делать прогнозы, поэтому не знаю, чего ожидать, всё покажут только старты. Загадывать, получится ли побороться за победу в общем зачёте, не хочется, надо просто показывать свой максимум. Главное, чтобы не было срывов — нужны стабильно хорошие результаты. Если это получится, то получится и завоёвывать высокие места.
После прихода Сергея Белозёрова для меня лично ничего не изменилось. Я с ним знаком уже не первый год, у меня с ним хорошие отношения, поэтому никаких проблем не будет", — приводит слова Логинова ТАСС.
Первый этап Кубка мира начнётся 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).
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