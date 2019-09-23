Белозёров: мне предлагали возглавить мужскую сборную в прошлом году. Засмущался

Сергей Белозёров прокомментировал назначение на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону. На этой должности он сменил Анатолия Хованцева, который также является главным тренером сборной.

«В прошлом году, перед избранием Владимира Драчёва президентом Союза биатлонистов России, был открыт конкурс на замещение должностей тренеров сборной, специалисты присылали свои программы. До этого я уже работал тренером в резервной мужской команде, поэтому написал программу на ту же должность.



После выборов новый президент вызвал меня и Хованцева для того, чтобы определиться с тренерским составом. Уже тогда возникло предложение, чтобы Анатолий Николаевич стал главным, а я бы возглавил мужскую команду. Но на тот момент я, можно сказать, засмущался, поскольку предпочитаю идти поступенчато. Такой шаг для меня был бы слишком резким и ответственным, тем более что ребята в команде собраны более статусные и звёздные.



Весной этот вопрос вновь был поднят, поскольку по итогам сезона стало очевидно, что у нас сильно упали результаты в юношеской и юниорской командах. На этом уровне не идёт погоня за медалями, спад результатов был слишком заметным.

Когда начали разбирать методические вопросы, стало понятно, что реализация плана шла не совсем правильно. Тогда руководство СБР и подняло вопрос о том, чтобы главный тренер взял под контроль работу и нижнего звена. По этой причине продолжать совмещать две должности Анатолию Николаевичу было уже сложно. Мне вновь поступило предложение возглавить мужскую команду, и на этот раз я уже дал согласие", — цитирует Белозёрова ТАСС.

Мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций.