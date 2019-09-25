Драчёв: договорились, что Глазырина и Старых поучаствуют в отборе на этапы КМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал участие биатлонисток Екатерины Глазыриной и Ирины Старых в контрольных стартах.

32-летняя Старых по причине травмы спины была вынуждена пропустить вторую половину прошлого сезона. Её ровесница Глазырина, победившая на недавнем чемпионате мира по летнему биатлону, только в феврале возобновила карьеру после допинговой дисквалификации. Обе биатлонистки не готовились с командой централизованно.

«Мы не видим препятствий для выступления Старых и Глазыриной на контрольных стартах. Договорились с регионами, что они поучаствуют в отборе. А будут ли кандидатуры спортсменок рассмотрены при выборе биатлонистов на первый и третий этап Кубка мира — пока вопрос. Он будет решаться позже», — цитируют Драчёва «Известия».

Драчёв: после дисквалификации Васильевой могут пересчитывать очки сборной России