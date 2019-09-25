Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

В Ижевске завершился «Калашников Биатлон Фест»

В Ижевске завершился «Калашников Биатлон Фест»
Биатлон / Летний биатлон 0

21 сентября 2019 года в Ижевске уже в четвёртый раз прошёл «Калашников Биатлон Фест». Это был не просто спортивный фестиваль, а масштабный праздник для спортсменов, болельщиков, гостей и жителей города, приуроченный ко Дню оружейника.

На стадионе «Динамо» состоялась любительская биатлонная гонка в летнем формате. В спортивном состязании приняли участие более 250 человек в четырёх возрастных группах. Они преодолели спринт дистанцией 2,7 км с двумя огневыми рубежами – в индивидуальном и командном зачётах.

Открывал мероприятие Глава Удмуртии Александр Бречалов, а также звёзды лыжного спорта, посетившие республику специально в рамках спортивного события.

«Калашников Биатлон Фест 2019» собрал более 15 тыс. гостей.

Видео доступно на сайте «Калашников Media».

Российские лыжники и биатлонисты выступят в гонке «Калашников Биатлон Фест»
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент