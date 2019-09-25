В Ижевске завершился «Калашников Биатлон Фест»

21 сентября 2019 года в Ижевске уже в четвёртый раз прошёл «Калашников Биатлон Фест». Это был не просто спортивный фестиваль, а масштабный праздник для спортсменов, болельщиков, гостей и жителей города, приуроченный ко Дню оружейника.

На стадионе «Динамо» состоялась любительская биатлонная гонка в летнем формате. В спортивном состязании приняли участие более 250 человек в четырёх возрастных группах. Они преодолели спринт дистанцией 2,7 км с двумя огневыми рубежами – в индивидуальном и командном зачётах.

Открывал мероприятие Глава Удмуртии Александр Бречалов, а также звёзды лыжного спорта, посетившие республику специально в рамках спортивного события.

«Калашников Биатлон Фест 2019» собрал более 15 тыс. гостей.

Видео доступно на сайте «Калашников Media».