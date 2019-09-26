Шевнина: в гипсе буду ходить 5-6 недель

Полина Шевнина рассказала о переломе руки, полученном перед стартом эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.
«Когда тормозила, палка запуталась в колесе лыжероллера, произошло падение. Диагноз – перелом лучевой кости со смещением. В гипсе буду ходить 5-6 недель. Каких-либо прогнозов нет», – приводятся слова Шевниной на странице болельщиков спортсменки во «ВКонтакте».
Также сообщается, что спортсменка 7 октября отправится с командой на сбор в Рамзау, где будет кататься на лыжах с одной палкой.
Сборная Ленинградской области после травмы 21-летней спортсменки не смогла принять участия в гонке. Победу в эстафете одержала команда Свердловской области в составе Тамары Ворониной, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Екатерины Глазыриной. Серебряные медали завоевали биатлонистки из сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры. Замкнула тройку призёров команда Приволжского федерального округа.
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