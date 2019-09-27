Самуэльссон — о допинге: хочу, чтобы все соревновались в равных условиях

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о своём отношении к допингу.

«Меня всегда интересовало, что хорошо, а что плохо. Я хочу, чтобы все соревновались в равных условиях. Мне задают много вопросов, и я решил честно отвечать на них. Возможно, я привлёк много внимания, потому в разговоре на тему допинга был одинок. Нужно, чтобы остальные также высказывали своё мнение.

Важно, чтобы мы все подписались под следующим: мы должны соревноваться в равных условиях, мы — за чистый спорт", — заявил Самуэльссон в эфире TV2.

Напомним, Самуэльссон является известным борцом за чистоту спорта. В январе 2019 года швед до последнего призывал ВАДА не восстанавливать РУСАДА, так как российская сторона нарушила срок передачи базы данных Московской лаборатории. Вместо 31 декабря 2018 года, как было написано в соглашении, данные были переданы в начале января 2019 года.

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