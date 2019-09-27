«Четыре часа тренировок и книги по вечерам». Юрлова рассказала про обычный день

Серебряный призёр чемпионата мира по биатлону из России Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своём обычном дне официальному сайту IBU.
«В целом дни отличаются, но просыпаюсь я обычно в 6:30. Вообще это решает Кира (трёхлетняя дочь Екатерины. — Прим. «Чемпионата»), но обычно это 6:30.
Первое, что я делаю — это парочка утренних упражнений на мышцы — в целом это базовая разминка. Следом я или моя мама готовим завтрак: каша, хлеб с маслом и немного кофе.
Отправляю Киру в детский сад, а сама отправляюсь на тренировку. Типичная тренировка? 2-2,5 часа с тренером утром и ещё 1,5 часа днём.
Обед обычно — это паста с пармезаном. Очень нравится, может, я итальянка? Следом идёт короткий сон, энергетический батончик и напитки. Днём тяжело кушать слишком много. Потом — вторая тренировка. Если первая была тяжёлой, то вторая более лёгкая, возможно, занимаю в спортзале.
Что касается вечера, то я обожаю проводить его с дочерью. Мы читаем книги, собирает конструктор, гуляем в саду, собираем ягоды и огурцы. Кира особенно любит собирать ягоды.
В выходные у нас несколько иное расписание, ведь Кира остаётся дома. Иногда она приходит на тренировки и подбадривает меня. Это невероятно придаёт энергии», — говорит Юрлова.
- 27 сентября 2019
-
20:21
-
12:50
- 26 сентября 2019
-
18:56
-
10:18
- 25 сентября 2019
-
22:06
-
16:45
-
13:59
-
00:13
- 23 сентября 2019
-
16:43
-
14:37
-
11:02
- 22 сентября 2019
-
16:17
-
15:16
-
15:06
-
13:28
-
11:50
- 21 сентября 2019
-
23:23
-
15:59
-
13:48
-
13:29
-
11:28
- 20 сентября 2019
-
19:19
-
16:17
-
13:44
-
13:33
-
13:18
-
11:23
-
09:49
-
09:33
-
09:24
- 19 сентября 2019
-
20:11
-
18:13
-
15:28
-
13:33
-
10:47