«Четыре часа тренировок и книги по вечерам». Юрлова рассказала про обычный день

Серебряный призёр чемпионата мира по биатлону из России Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своём обычном дне официальному сайту IBU.



«В целом дни отличаются, но просыпаюсь я обычно в 6:30. Вообще это решает Кира (трёхлетняя дочь Екатерины. — Прим. «Чемпионата»), но обычно это 6:30.



Первое, что я делаю — это парочка утренних упражнений на мышцы — в целом это базовая разминка. Следом я или моя мама готовим завтрак: каша, хлеб с маслом и немного кофе.



Отправляю Киру в детский сад, а сама отправляюсь на тренировку. Типичная тренировка? 2-2,5 часа с тренером утром и ещё 1,5 часа днём.



Обед обычно — это паста с пармезаном. Очень нравится, может, я итальянка? Следом идёт короткий сон, энергетический батончик и напитки. Днём тяжело кушать слишком много. Потом — вторая тренировка. Если первая была тяжёлой, то вторая более лёгкая, возможно, занимаю в спортзале.



Что касается вечера, то я обожаю проводить его с дочерью. Мы читаем книги, собирает конструктор, гуляем в саду, собираем ягоды и огурцы. Кира особенно любит собирать ягоды.



В выходные у нас несколько иное расписание, ведь Кира остаётся дома. Иногда она приходит на тренировки и подбадривает меня. Это невероятно придаёт энергии», — говорит Юрлова.