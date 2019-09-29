Пидручный: были проблемы с коленом, но меня уже ничего не беспокоит

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о том, планирует ли он пропускать этапы Кубка мира в связи со скорым пополнением в семье.

«Я бежал все гонки чемпионата Германии, сейчас выступление на чемпионате Украины. Конечно, уже немного устал, но в этот период подготовки так и должно быть. Летом-осенью нужно хорошо подготовиться к зиме, чтобы потом выступать на высоком уровне. Усталость сейчас — это нормально.

В начале подготовительного периода были определённые проблемы с коленом, но сейчас уже меня ничего не беспокоит. Надеюсь, что зимой также всё будет хорошо со здоровьем.

После чемпионата Украины несколько дней будем дома, а дальше поедем на сбор в Рамзау (Австрия). Там будем больше кататься на лыжах, заниматься стрелковой подготовкой, но и про лыжероллеры также не будем забывать. После сбора в Рамзау поедем на первый снег в Норвегии, а дальше первые этапы Кубка мира.

В связи с пополнением в семье пропущу ли я январские этапы Кубка мира? Договоримся с женой так, чтобы она подстроилась тогда, когда у меня не будет гонок Кубка мира. Планируем, что это произойдёт в начале января, под Новый Год", — цитирует Пидручного XSport.ua.