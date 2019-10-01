Мякяряйнен перекрасила винтовку в небесно-голубой цвет
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен продемонстрировала новый дизайн винтовки.
«Возвращение к синему» – написала Мякяряйнен в «Инстаграме».
Напомним, в сентябре Мякяряйнен сообщила, что получила травму во время тренировки на лыжероллерах.
Напомним, финская спортсменка является обладательницей трёх Кубков мира (сезоны 2010/11, 2013/14 и 2017/18), а также чемпионкой мира 2011 года. Также в активе Кайсы три малых Кубка по программе гонок преследования (сезоны 2010/11, 2013/14, 2014/15), малый Кубок по программе спринта (2013/14), малый хрустальный глобус по программе индивидуальных гонок (в сезоне 2014/2015) и малый хрустальный глобус по программе масс-стартов (в сезоне 2017/2018).
Запись доступна на странице Мякяряйнен в «Инстаграме».
Биатлонистка Мякяряйнен получила травму во время тренировки на лыжероллерах
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