Мякяряйнен перекрасила винтовку в небесно-голубой цвет

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен продемонстрировала новый дизайн винтовки.



«Возвращение к синему» – написала Мякяряйнен в «Инстаграме».

Напомним, в сентябре Мякяряйнен сообщила, что получила травму во время тренировки на лыжероллерах.

Напомним, финская спортсменка является обладательницей трёх Кубков мира (сезоны 2010/11, 2013/14 и 2017/18), а также чемпионкой мира 2011 года. Также в активе Кайсы три малых Кубка по программе гонок преследования (сезоны 2010/11, 2013/14, 2014/15), малый Кубок по программе спринта (2013/14), малый хрустальный глобус по программе индивидуальных гонок (в сезоне 2014/2015) и малый хрустальный глобус по программе масс-стартов (в сезоне 2017/2018).

Запись доступна на странице Мякяряйнен в «Инстаграме».