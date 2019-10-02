Самуэльссон: злюсь на президента ВАДА. Деньги и власть стали важнее спорта

Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон обрушился с критикой на президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйга Риди, По мнению спортсмена, он виноват в проблемах мирового спорта, связанных с употреблением запрещённых препаратов.



«Злюсь на президента ВАДА Крэйга Риди. Именно Риди несёт главную ответственность за самый большой допинговый скандал в истории. Президент Риди – 78-летний белый мужчина, во многом символизирующий все проблемы сегодняшнего спорта.



Спорт стал индустрией, в которой белые мужчины стремятся сделать карьеру в убыток всему тому, что по-настоящему должно быть в спорте. Деньги, власть и роскошный образ жизни стали важнее самого спорта. К сожалению, мало предпосылок к тому, что что-то изменится в ближайшем будущем, даже если Риди и уйдёт со своего поста в ноябре.



Когда Линда Хеллеланд, открытая реформам молодая женщина с огромной поддержкой среди спортсменов со всего мира, выдвигает себя на пост президента ВАДА, у неё нет шансов быть избранной. По иронии судьбы это происходит из-за её жёсткой позиции по допингу. И это несмотря на то, что на Олимпиадах уже вошло в традицию устраивать новые награждения, исправляя ошибки четырёхлетней давности, потому что большинство медалистов попадались на допинге», – приводит слова Самуэльссона Idrettspolitikk.