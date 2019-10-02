Самуэльссон: не представляю, как Россия может вновь стать частью мирового спорта

Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон высказался о возможном повторном отстранении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за возможного подлога данных Московской лаборатории.
«Российский спорт должен быть реконструирован. РУСАДА необходимо немедленно ограничить в правах. Не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта.
IAAF на протяжении всего этого процесса была непреклонна: России не разрешалось участвовать ни в каких соревнованиях, за исключением некоторых спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Теперь пришло время всем другим международным федерациям последовать их примеру.
Что касается ВАДА, то их авторитет и доверие к ним полностью исчезли. Члены исполнительного комитета ВАДА, проголосовавшие за восстановление РУСАДА в сентябре 2018 года, должны покинуть посты. Только после этого ВАДА сможет начать долгий путь к тому, чтобы вновь обрести доверие спортсменов всего мира», – приводит слова Самуэльссона Idrettspolitikk.
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