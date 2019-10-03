Губерниев стал рекордсменом по количеству премий ТЭФИ

Дмитрий Губерниев на церемонии вручения премии ТЭФИ 2019 года стал обладателем двух наград. Сначала ему была вручена статуэтка за победу в категории «Лучший спортивный комментатор». Его номинировали за комментарий женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Позднее Дмитрий был отмечен как лучший ведущий информационной программы. Соперниками Губерниева были Ольга Благодарская («Пятница!News») и Елена Винник («Вечерние новости»).

«Ребята! Одной утренней ТЭФИ было мало! Вечером уверенно победил в номинации „лучший информационный ведущий“!

Итого у меня уже 4 ТЭФИ, это рекорд России среди спортивных комментаторов и ведущих! Всем спасибо за поддержку", — в частности, написал Губерниев в своём «инстаграме».