Уткин: Губерниеву бессмысленно работать над недостатками

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал получение Дмитрием Губерниевым премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор». Губерниев был отмечен за комментарий женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«Чем же выделяется Губерниев на этот раз? Во-первых, это был действительно выдающийся репортаж. И выдающееся событие. В биатлоне для его аудитории, а она велика, сейчас появились вдобавок к сугубо спортивному, зрелищному интересу надрыв и борьба за достоинство. Позиции утрачены, прежние успехи скомпрометированы, поставлены под сомнение. Поэтому любой успех — это ответ. Ответ на несправедливость — да, эмоционально это так. И победа теперь — она не потому, что мы крутые и опередили других крутых, она ещё и вопреки всему. Это острее. Таков сегодня спорт, на котором Дмитрий специализируется.

И что важнее — он сам. Губерниев давно из тех комментаторов, кого ни с кем не спутаешь, кому бессмысленно работать над недостатками, которые укажет публика. Публика определилась с оценкой: то, что раздражает в Губерниеве одних, как раз и ценимо другими, это признак высшего мастерства, потому что свидетельствует, что Губер работает всеми сторонами своей личности. Личность может быть близка или нет, ну так и что теперь.

Кстати, то же самое можно было сказать год назад о Тарасовой. Что я тогда и сделал с удовольствием. Главный враг и соперник такого комментатора — он сам. Лучше ли он с годами, не проигрывает ли себе прежнему? Губерниев — нет, не проигрывает. Вот два года назад, когда выиграл Вова Стогниенко, яркой работы у Губерниева не было. А сейчас она есть.

Мотивация у Димы просто завидная. Её имели все основания усыпить и успех, и статус, и полное отсутствие конкуренции на любимых темах. Но он продолжает не проигрывать себе прежнему. Это крайне важно. Так что всё правильно, всё по делу. Присоединяюсь к поздравлениям», — написал Уткин.

Вчера, 2 октября, Губерниев также получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной программы».

Губерниев стал рекордсменом по количеству премий ТЭФИ