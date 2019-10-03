Шипулин — Кузьминой: Настя, ты уходишь из биатлона настоящей легендой!

Олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин прокомментировал решение своей сестры – трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой – завершить спортивную карьеру.



«Настя! Ты уходишь из биатлона, не побоюсь этого слова, настоящей легендой. Твои победы, твои медали и твои гонки говорят сами за себя. Моменты твоего фантастического успеха делали счастливыми огромное число болельщиков, к числу которых я и вся наша семья, безусловно, себя относим.



Ты всегда была для меня примером начиная с самого детства. В спорте, в учёбе, в жизни. Благодаря тебе я пришёл в биатлон, который дал мне в профессиональном плане всё, что у меня есть. Твою роль в моём становлении как человека и как спортсмена сложно переоценить.



Ты всегда меня поддерживала в трудную минуту, с пониманием относилась к моим решениям, которые зачастую принимались благодаря твоим взвешенным и мудрым советам. Из-за того что мы уже долгое время живём в тысячах километров друг от друга, из-за насыщенного спортивного графика, отнимавшего огромное количество сил, нам не так часто удавалось видеться. Тем ценнее становился любой разговор по телефону и тем более любая встреча.



Я знаю, какое огромное место спорт занимал в твоей жизни. Теперь у тебя наступает новый этап, который, я уверен, будет не менее насыщенным и успешным. Всего самого тебе хорошего, сестра!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Трёхкратная чемпионка ОИ Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры