Ушёл из жизни призёр Олимпиады-2002 Пернер

В возрасте 52 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) бывший австрийский биатлонист Вольфганг Пернер, сообщает Laola1.
На Играх-2002 он завоевал бронзу в спринтерской гонке. По итогам допингового скандала на Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Вольфганга от участия в Играх.
В 2012 году после рассмотрения допингового дела с участием бывших и действующих членов Федерации лыжных видов Австрии Пернер был приговорён к 18 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 23 тыс. евро.
Пернер также трижды становился победителем чемпионатов мира среди военных. Его лучшим результатом в общем зачёте Кубка мира стало 16-е место в сезоне-2001/02.
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