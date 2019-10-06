Союз биатлонистов России подарил Губерниеву винтовку на день рождения

Союз биатлонистов России подарил на день рождения известному биатлонному комментатору Дмитрию Губерниеву именную винтовку. Сегодня, 6 октября, Губерниеву исполнилось 45 лет.
Винтовка исполнена в цветах российского флага, на ней крупными буквами нанесена фамилия «Губерниев».
Фото доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Несколько дней назад Губерниев стал обладателем двух наград на церемонии вручения премии ТЭФИ 2019 года. Сначала ему была вручена статуэтка за победу в категории «Лучший спортивный комментатор». Его номинировали за комментарий женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Затем Дмитрий был отмечен как лучший ведущий информационной программы.
В итоге за время работы Дмитрий получил четыре ТЭФИ, что является рекордом среди спортивных комментаторов и ведущих.
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