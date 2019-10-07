Шипулин: мы не можем узнать, что у Фуркада в голове происходит

Завершивший карьеру олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал слова своего бывшего соперника, француза Мартена Фуркада, обещавшего в конце сезона-2019/20 принять решение, завершать карьеру или готовиться к Олипиаде-2022.

«Это его выбор. Сколько бы мы не гадали, мы не можем узнать, что у него в голове происходит. Но я думаю, он будет отталкиваться от своих результатов в этом сезоне и самочувствия. И если поймёт, что он не конкурентоспособен, то продолжать дальше смысла нет», — приводит слова Шипулина «Спорт день за днём».

Шипулин после долгих раздумий объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Антон не остался в биатлоне, а ушёл в политику, став депутатом Госдумы от Свердловской области.