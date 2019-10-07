Губерниев: Логинов на антидопинговом семинаре должен быть в первом ряду

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился итогами антидопингового семинара, который прошёл во время чемпионата России по биатлону в Тюмени.



«Если честно, у меня руки опускаются. Вот возьмём конкретный пример. РУСАДА проводит антидопинговый семинар в Тюмени на чемпионате России по биатлону. Сборная практически вся не пришла. В первом ряду сидела Екатерина Глазырина, у которой были с этим проблемы, но она сейчас вернулась.



Но! Мне кажется, что рядом с Глазыриной в первом ряду на антидопинговом семинаре должен был сидеть Александр Логинов, который туда даже не пришёл. А если мы помним, Александр Логинов отсидел два года за эритропоэтин.



И вот тут возникает вопрос: мы собственным примером молодёжь как-то будем привлекать? Мы как-то расскажем какие-то нюансы по поводу того, как это было?» — заявил Губерниев в эфире передачи «Фетисов» на телеканале «Звезда».