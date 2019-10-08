Драчёв: СБР нужно не ругаться с IBU, а работать позитивно, на восстановление

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что нужно сделать, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе рассмотрел вопрос восстановления в правах СБР.

Ранее исполком IBU изучил доклады рабочих групп по восстановлению СБР и признал прогресс в работе организации и Российского антидопингового агентства, однако сообщил, что оценка выполнения 12 критериев со стороны СБР ещё не завершена.

«Мы же понимаем, что включение этого вопроса в повестку конгресса должно быть подготовлено. Просто так включить и получить отказ неинтересно никому. Если уж выносить вопрос о восстановлении СБР, то с эффективностью 100%. Ну или по крайней мере 95. Но если вопрос не будет подготовлен и мы будем идти наперекор всему исполкому и всему конгрессу, то это будет неправильно. Конечно, мы можем настоять на голосовании, но результатом этого будет только лишнее раздражение.

Нам нужно не ругаться с IBU, а работать позитивно, на восстановление. Выполняя те критерии восстановления, которые мы должны выполнять. Мы работаем комплексно, подходя не только к ближайшему конгрессу IBU, а в целом к Олимпийским играм 2022 года», – цитирует Драчёва РИА «Новости».

IBU ограничил СБР в правах в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов.