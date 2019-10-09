Малышко: вычёркивать Шопина и Цветкова из сборной не совсем правильно

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко не считает правильным исключение Юрия Шопина и Максима Цветкова из списков резервной сборной России по биатлону.

«Не считаю, что Шопин и Цветков — самые слабые ребята в нашей сборной, даже среди основного состава. Наверное, вычёркивать их не совсем правильно. Ребята не раз показывали своё мастерство. Тот же Цветков выигрывал личную гонку на этапе Кубка мира. Думаю, все знают, на что он способен. Ставку на молодость, конечно, делать можно, но не настолько упорно.

Лидера у нас сейчас нет. По результатам — Александр Логинов. А так, совместно со всеми ребятами приходим к каким-то решениям. У спортсменов редко расходятся мнения. Если нравится одному, нравится всем вместе. Если одному что-то не нравится, то всем, как показали проблемы этого лета, тоже. Так что мы быстро приходим к каким-то компромиссам и общим решениям», — приводит слова Малышко «Спорт день за днём».