Шипулин рассказал о встрече с Мутко

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин, ныне депутат Государственной думы, поделился фотографией с экс-министром спорта России Виталием Мутко.
Мутко возглавлял ведомство с 2008 по 2016 год. Сейчас он работает на посту заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.
Шипулин рассказал о докладе Мутко на тему реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Также они договорились о дополнительной встрече, чтобы обговорить реализацию проекта в Свердловской области.
Шипулин после долгих раздумий объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Антон не остался в биатлоне, а ушёл в политику, став депутатом Госдумы от Свердловской области.
Запись доступна на странице Шипулина в «Инстаграме».
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