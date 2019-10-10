Шипулин рассказал о встрече с Мутко

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин, ныне депутат Государственной думы, поделился фотографией с экс-министром спорта России Виталием Мутко.

Мутко возглавлял ведомство с 2008 по 2016 год. Сейчас он работает на посту заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

Шипулин рассказал о докладе Мутко на тему реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Также они договорились о дополнительной встрече, чтобы обговорить реализацию проекта в Свердловской области.

Шипулин после долгих раздумий объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Антон не остался в биатлоне, а ушёл в политику, став депутатом Госдумы от Свердловской области.

Запись доступна на странице Шипулина в «Инстаграме».