Й. Бё поделился ожиданиями от нового противостояния с Фуркадом

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19, норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.

«В плане подготовки всё так же хорошо, как и в прошлом году. В сентябре я немного заболел, но ничего серьёзного не случилось. Не знаю, выйду ли на пик формы к зиме, как в прошлом сезоне. Думаю, мне будет нелегко добиться такого же успеха.

По тому, что Фуркад показал этим летом в плане физической подготовки и настроя, я думаю, что он готов к битве. После не слишком удачного сезона его двигают вперёд новые ощущения. Он, наверное, хочет показать, что может вновь победить меня. Это будет интересно для зрителей, но не для нас, так как мы оба ненавидим проигрывать. Надеюсь, это будет прекрасная дуэль», — цитирует Бё Ski-Nordique.