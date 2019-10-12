Губерниев: все ждут, что я чего-нибудь брякну, но не дождётесь

Дмитрий Губерниев рассказал, за кого болеет, когда комментирует спортивные соревнования.
«Болею за наших всегда, но отдаю должное нашим соперникам. Более того, есть финалы, где наших нет, и там за кого хочу, за того и болею. Почему на меня чехи осерчали в один прекрасный день? Габриэла Коукалова бежала этап в Антхольце, где боролась за победу с Надин Хорхлер, немкой. И вот тогда в эфире я сказал, что буду болеть за немку именно потому, что так хочу.
Мартен Фуркад? Ну, кто старое помянет, тому глаз вон. Хотя кто забудет — тому оба. А ещё мне вспоминают историю в перерыве матча «Спартак» — ЦСКА, мои отношения со Славой Малафеевым. А теперь мы просто дружим, у нас много проектов.
Все ждут, что я чего-нибудь брякну, но не дождётесь, уважаемые друзья. Фуркад не свинья, это была эмоциональная оценка. Мы уже зарыли топор войны, да и войны-то никакой не было. Мартен молодец, искренне желаю ему возвращения. Мне скучно было без баталий Фуркада и Йоханнеса Бё в сезоне», — приводит слова Губерниева «Московский комсомолец».
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