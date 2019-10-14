Украинский чемпион мира по биатлону открестился от политической карьеры

Украинский биатлонист чемпион мира Дмитрий Пидручный признался, что после завершения карьеры хотел бы уделять время семье, а не заниматься политикой.



«Политика? Мысли такие иногда проскакивали, но не могу сказать, что я вот точно хочу стать депутатом. Это тяжёлый труд, и он также непростой.



В парламенте, я думаю, должны быть специалисты своего дела, как и в спорте. А если хочешь помочь спорту, то вариантов может быть много. Возможно, я работал бы и тренером, но работал на месте, с детьми в спортивной школе в Тернополе.



Я сейчас так часто в отъездах, пропускаю жизнь своей дочери, своей семьи. Скоро родится сын, так что в будущем хотелось бы вести более оседлый образ жизни и уделять больше времени родным», — заявил Пидручный в интервью iSport.