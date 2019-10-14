Куклина рассказала о ходе сбора в Рамзау

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о ходе предсезонного сбора в Рамзау. Австрийский этап подготовки начался 7 октября и завершится 18-го.
«Продолжаем работу на снегу. Катаемся на высоте 2500 м над уровнем моря (ледник Дахштайн). Здесь все тренировки проходят на низком пульсе и лактате до 1,5 м/моль. У нас в команде к каждому спортсмену индивидуальный подход, и это не может не радовать», – написала Куклина.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
В общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона спортсменка стала 62-й. В сезоне-2018/19 Куклина выступила на пяти этапах Кубка мира. Её лучшим результатом в личных гонках стало 22-е место, которое она заняла в спринте в Хольменколлене (Норвегия). На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Лариса продемонстрировала 16-й результат в индивидуальной гонке.
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