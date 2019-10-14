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Биатлонистка Васильева не станет оспаривать полуторагодичную дисквалификацию

Биатлонистка Васильева не станет оспаривать полуторагодичную дисквалификацию
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Маргарита Васильева приняла решение не подавать апелляцию на 18-месячную дисквалификацию, о которой стало известно в середине сентября. Об этом в комментарии ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Людмила Панова

«Апелляцию она не подала, поскольку не получила никакой поддержки. В свете последних событий — ситуации вокруг Российского антидопингового агентства и базы данных московской лаборатории — помощи ждать было неоткуда.

Маргарита смирилась с этим и сейчас тренируется сама по себе. Думаю, через 1,5 года мы её увидим на трассе», — говорит Панова.

Решение о дисквалификации Васильевой вынесла антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) сегодня, 17 сентября. С этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.

В прошлом сезоне биатлонистка дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) она в составе сборной России стала первой в эстафете.

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