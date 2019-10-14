Мастера спорта по биатлону до смерти избили в его собственной квартире

В Красноярске двое мужчин зверски избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина.

Как сообщает NGS24, инцидент произошёл в сентябре 2019 года. Между Сисигиным и двумя его знакомыми завязалась ссора в клубе. Мужчину жестоко избили, а затем помогли ему дойти до квартиры и вызвали скорую помощь. 31-летний спортсмен скончался в больнице через 22 дня.



Подозреваемыми являются Сергей Шмелев и Андрей Ш, отец которого, по некоторым сведениям, сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов, а мать — бывшая судья в Емельяновском районе.



Подозреваемые сняли видео из квартиры Сисигина, когда на вызов приехали врачи скорой помощи, и выложили ролик в одной из социальных сетей.

В Следственном комитете пока воздержались от комментариев.