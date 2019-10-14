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По факту убийства мастера спорта по биатлону задержан сын депутата и экс-судьи

По факту убийства мастера спорта по биатлону задержан сын депутата и экс-судьи
Биатлон 0

Двое мужчин, которые в Красноярске избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, были задержаны сегодня вечером, 14 октября. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. Между Сисигиным и двумя его знакомыми завязалась ссора в клубе. Мужчину избили, а затем помогли ему дойти до квартиры и вызвали скорую помощь. 31-летний спортсмен скончался в больнице через 22 дня.

Подозреваемыми являются Сергей Шмелев и Андрей Шилов. Последний является сыном председателя Емельяновского сельсовета Ивана Шилова и экс-судьи Емельяновского райсуда и адвоката Людмилы Шиловой.

Ранее стало известно, что подозреваемые сняли видео из квартиры Сисигина, когда на вызов приехали врачи скорой помощи, и выложили ролик в одной из социальных сетей.

Мастера спорта по биатлону до смерти избили в его собственной квартире

Источник: Телеграм-канал Mash

Заглавное фото: из личного архива Дмитрия Сисигина

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