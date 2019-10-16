Подозреваемый в убийстве мастера спорта по биатлону арестован на два месяца

Андрей Шилов, который подозревается в избиении и убийстве мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина в Красноярске, задержан на два месяца.
Как сообщает телеграм-канал Mash, забивший человека до смерти Шилов в этот раз не был таким смелым. Он прятал лицо, смотрел в пол и не отвечал на вопросы журналистов. Также на заседание пришёл друг погибшего Сисигина. Он спросил убийц, куда делась их смелость и задор.
Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. Между Сисигиным и двумя его знакомыми завязалась ссора в клубе. Мужчину избили, а затем помогли ему дойти до квартиры и вызвали скорую помощь. 31-летний спортсмен скончался в больнице через 22 дня.
Подозреваемыми являются Сергей Шмелев и Шилов. Последний является сыном председателя Емельяновского сельсовета Ивана Шилова и экс-судьи Емельяновского райсуда и адвоката Людмилы Шиловой.
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