Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев: Подчуфарова всех победит, и будут её целовать словенские комментаторы

Губерниев: Подчуфарова всех победит, и будут её це
Губерниев: Подчуфарова всех победит, и будут её целовать словенские комментаторы
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение призёра чемпионата мира 2017 года, российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство на словенское.

«Ребята, какая прелесть! Призёр чемпионата мира по биатлону в составе сборной России Ольга Подчуфарова будет выступать за Словению! Как интересно!

Не так давно Подчуфарова завершила свою карьеру, но в мае решила продолжать бегать и стрелять. Ольга не раз говорила, что устала именно от российского биатлона, отборов, тренеров и т.д. А в Словении всё спокойно! Теперь слово за IBU, там должны разрешить Подчуфаровой выступать с начала этого сезона.

И что-то мне подсказывает, скоро Подчуфарова всех победит! И будут её жарко целовать словенские комментаторы. Еееееее!» – в частности, написал Губерниев в своём «инстаграме».

Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019