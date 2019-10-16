Губерниев: Подчуфарова всех победит, и будут её целовать словенские комментаторы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение призёра чемпионата мира 2017 года, российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство на словенское.
«Ребята, какая прелесть! Призёр чемпионата мира по биатлону в составе сборной России Ольга Подчуфарова будет выступать за Словению! Как интересно!
Не так давно Подчуфарова завершила свою карьеру, но в мае решила продолжать бегать и стрелять. Ольга не раз говорила, что устала именно от российского биатлона, отборов, тренеров и т.д. А в Словении всё спокойно! Теперь слово за IBU, там должны разрешить Подчуфаровой выступать с начала этого сезона.
И что-то мне подсказывает, скоро Подчуфарова всех победит! И будут её жарко целовать словенские комментаторы. Еееееее!» – в частности, написал Губерниев в своём «инстаграме».
- 16 октября 2019
-
16:44
-
15:39
-
15:23
-
13:49
-
12:10
-
10:05
- 15 октября 2019
-
16:13
-
09:44
- 14 октября 2019
-
21:02
-
18:59
-
15:26
-
12:57
-
12:37
-
10:09
- 12 октября 2019
-
23:11
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
19:36
-
10:59
-
10:07
- 9 октября 2019
-
22:02
-
20:07
-
16:03
- 8 октября 2019
-
19:22
-
15:03
-
13:26
-
09:07
- 7 октября 2019
-
10:44
-
00:08
- 6 октября 2019
-
20:10
-
19:47
-
10:40
- 4 октября 2019
-
17:27
-
11:38
- 3 октября 2019
-
19:54
-
12:09